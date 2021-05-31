"Самый крепкий брак". Соцсети о визите Лукашенко к Путину

После того, как власти Белоруссии посадили самолёт компании Ryanair, чтобы арестовать оппозиционного журналиста Романа Протасевича, и страны ЕС в ответ на это запретили полёты Белавиа над своей территорией, Лукашенко осталась одна дорога - на восток. Туда он и отправился: встречаться с Путиным в Сочи. Лукашенко приехал в гости к Путину с наследником. Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке, а потом переместилась на яхту.



Город Глупов

В Сочи прошли пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко.

По их итогам заявлений для прессы сделано не было.

О том, образовался ли Белорусский Федеральный Округ, ничего не известно.

Зато известно, что Владимир Владимирович позвал Александра Григорьевича купаться.

Искупались уже, наверное.

Купаться президенты не стали из-за слишком холодной воды, зато сделали фотосессию, вызвавшую в соцсетях бурю восторгов.

Больше всех умиляется прокремлевский политолог Сергей Марков



Совет да любовь!

В России от этой встречи ожидали, что Лукашенко перестанет артачиться и наконец-то согласится на полноценную интеграцию двух стран. Этого ожидают каждый раз, когда у Лукашенко портятся отношения с Западом. Но как и все прошлые разы этого не произошло. Хуже того - руководство авиакомпании Белавиа, потерявшей европейские маршруты, заявило, что не планирует начинать полёты в Крым.

Серпом По

Вчера глава «Белавиа» Чергинец стонал по поводу запретов западных стран на полеты лукашенковской компании в Европу.

И восклицал: «А что Белавиа? Так вот. Не дождётесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! … Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать»!

Но тут же сообщил у Соловьева:

«В Крым пока летать не будем. В первую очередь должно быть политическое признание Крыма как российского государства. Будет политическое решение — будем смотреть. Потому что есть еще коммерческие вопросы»

То есть, опасается, что «господа в смокингах и бабочках» наложат за Крым санкции и плотно закроют дорогу «Белавиа» в Европу. А это деньги. На Крыме столько не заработаешь. Причем, даже, если Лукашенко признает его российским, «будем смотреть» на «коммерческие вопросы».

Учитесь, безголовые российские «патриоты». Смотрите, какие мотивы у ваших «союзничков» из Беларуси. Чистое потребительство. Пока вы, чудаки, рубаху рвали за идею (в последнее время подустали), в Минске в кармане мусолят деньги и прикидывают, сколько можно на вас заработать: больше, чем в Европе или меньше.

Дмитрий Юрьев

Совершенно очевидно, что Союз России и Белоруссии Лука лоббировал, чтобы стать президентом после Ельцина. Сейчас он ведёт себя так, как будто вот-вот станет или уже стал президентом после Путина.

Егор Холмогоров

Пусть не летают никуда.

И Лукашенко лично я бы принимал только в Крыму.

Аркадий Кайданов

БЕЛАВИА, которая терпит жуткие убытки из-за запретов Европы совать нос в ее небо, тем не менее отказывается летать в Крым, типа, пока Белоруссия официально не признает его российским.

Батька до сих пор тащится от собственной [хитроумности], хотя все уже давно знают, что он просто колхозный [жлоб] и упоротый упырь

Сергей Лукьяненко

Удивлён - многие френды на полном серьёзе ожидали, что батька Лукашенко в Сочи предложит России союз.

Ну или, хотя бы, признает Крым частью России. Или ещё какие дружественные шаги предпримет.

Зачем? Его и так неплохо кормят.

Кормят, действительно, очень неплохо

Рустем Адагамов

Итоги переговоров Путина и Лукашенко:

• Беларусь получит от Москвы кредит $500 млн в ближайшее время

• Россия поможет «Белавиа» — авиакомпания сможет летать в разные города России

• За делом россиянки Софьи Сапеги будут «следить», но «всё должно быть в рамках закона»

• Санкции ЕС против Лукашенко Путин назвал «эмоциями»

Мария Певчих

Полмиллиарда долларов, субсидии иностранной авиакомпании и задержанная гражданка России. Угоняй самолеты дальше, Александр Григорьевич, терроризуй собственных граждан в свое удовольствие! Мы такое поощраем и за все расплатимся.

Аркадий Арц

Финансирование тероризма вообще любимая фишка РФ, хлебом не корми, дай каких-то терористов профинансировать

Змицьер Крауханка

Поздравляю

жителей РФ. Теперь вам придется содержать 9млн человек. А в случае объединения, вашему деду придется вливать много миллиардов в этот "последний островок СССР". Ведь такая игрушка как Беларусь дорогая в обслуживании. Надеюсь вам на хлеб останется. А решите возмущаться , то белорусский ОМОН вам расскажет, что вы не правы.

Леонид Волков

Такого выкупа за угнанный самолет еще ни один террорист никогда не получал. Причем получил не у того, у кого угнал — а просто нашел лоха и развел.

Кирилл Шулика

Итоги встречи Путина и Лукашенко, которая продолжилась и сегодня на морской прогулке с участием Коли, показывают самое главное отличие наших двух стран и Европы. Это фундаментальное отличие, которое как раз сближает Россию и Белоруссию, но одновременно отдаляет их от Европы.

Это фундаментальное отличие - цена человеческой жизни. Ну понятно, что только две страны в Европе решили не бороться с пандемией. Кстати, Песков говорит, что это тема тоже обсуждалась. Кроме того, судьба Софии Сапеги. Песков опять же сказал, да что уж там, у нее есть вид на жительство в Белоруссии, пусть сидит. Я напомню, что вполне себе белорус с американским паспортом Виталий Шкляров был освобожден буквально одним звонком на тот момент госсекретаря Майка Помпео.

Идем далее... Путин не понимает, а что это Европа не летает над Белоруссией и не пускает к себе "Белавиа"? Так вот Европа просто после акта воздушного пиратства боится за жизнь и благополучие своих граждан. Она не хочет их скармливать людоедам.

Зато Лукашенко не уехал без денег. 500 миллионов долларов кредита от России. На что он пойдет, думаю, понятно. На покупку лояльности силовиков. Чтобы лупили дубинками собственных граждан.

И вот именно поэтому от Лукашенко ничего не требуется, кроме того, чтобы быть диктатором. Ни признать Крым российским, ни летать туда "Белавиа". Даже интеграция нормальная не требуется, ее не обсуждают. Потому что в Европе для Путина Лукашенко, наверное, единственный идеологический союзник. Нельзя ни тому, ни другому оставаться последним диктатором Европы, ибо оно чревато.

Георгий Албуров

36 миллиардов невозвратных рублей выделил Путин на поддержание власти Лукашенко. Второй день весь интернет в шоке от фотографий туалетов в российских школах, а 36 миллиардов — это миллион рублей на одну российскую школу. Можно было золотые унитазы в каждой деревне поставить.

Энвер Скотдаев

А ведь, Лукаш не счёл нужным приехать в Москву на 9мая для участия в параде. За те деньги,которые ему списывают,он обязан был сам маршировать по Красной площади.

Кроме самого Лукашенко, итоги переговоров понравились, кажется, только одному человеку.

Дмитрий Аграновский

Отличные новости! Россия выделит Белоруссии второй транш кредита в 500 миллионов долларов. Это жест нашей поддержки Александру Лукашенко. Я, как налогоплательщик и гражданин, приветствую это решение!

Михаил Виноградов

Лукашенко все-таки удивительный. Каждый раз по итогам встреч с российскими лидерами возникает вакуум в попытке ответить на вопрос - а что собственно по итогам переговоров получила Москва? Но проходит несколько месяцев, и перед новой встречей все говорят: ну вот на этот-то раз Кремль точно переиграет этого странного персонажам, который очень напрасно думает, что он тут самый умный и хитрый.

Зачем Путин раз за разом делает Лукашенко подарки, ничего не получая взамен? У него не осталось другого выхода, считает Сергей Медведев.

АНТИСАНИТАРНЫЙ КОРДОН

Весь прошлый век, и в 1920е, и в 1990е, Россия маниакально боялась создания против нее "санитарного кордона" из стран-лимитрофов, который изолирует ее от Европы. Кончилось тем, что в 21 веке она сама создала вокруг себя антисанитарный кордон из высокотоксичных режимов: Абхазия, Южная Осетия, Крым, Донбасс, Белоруссия, сюда же можно отнести и Приднестровье. Через него не течет вода (Крым), не летают самолеты, отключают потоки электроэнергии (Украина), возможно не пойдет и газ по трубам... Мало того, что он изолирует Россию от мира, так он еще становится все более затратным в содержании, генерирует все больше издержек и своей токсичностью отравляет саму Россию. Его нельзя отрезать, его нельзя присоединить, его приходится содержать, все глубже увязая в этом болоте. Хотели создать очаги управляемых проблем для Запада и для независимых постсоветских государств -- а в итоге получили сжимающееся кольцо сплошного заражения. Не перестаю дивиться стратегической мудрости Кремля!