На телеканале Настоящее Время начался показ фильма "Азбука тюрьмы"

На телеканале Настоящее Время состоялась премьера первого эпизода документального фильма режиссёра Андрея Сильвестрова "Азбука тюрьмы". Каждая из 12 серий проекта посвящена отдельной тюремной теме, среди которых быт, труд, иерархия, насилие. Первая серия – по алфавиту – начинается с буквы "а" и слова "арест".

Герои фильма – 40 человек, осуждённых по разным статьям, признающие и не признающие свою вину в совершении преступлений. Героями первого эпизода стали младший брат политика Алексея Навального Олег, участница панк-группы Pussy Riot Мария Алёхина, бывший менеджер компании ЮКОС Владимир Переверзин, осуждённые по "болотному делу" Алексей Полихович, Руслан Вахапов и другие.

Сериал "Азбука тюрьмы" выходит по пятницам, в 18:30 по московскому времени, на сайте и ютьюб-канале "Настоящее Время. Док".