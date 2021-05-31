В Калмыкии обмеление озера грозит гибелью 26 видам птиц

Обмеление солёного озера Маныч-Гудило, расположенного на границе Калмыкии, Ставропольского края и Ростовской области, грозит исчезновением обитающим там 26 видам краснокнижных птиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия Очира Джамбинова.

По словам чиновника, уровень воды в Маныч-Гудило дошел до минимума, а в последние годы наблюдается ее повышенная минерализация. Причиной экологической проблемы стала плотина в виде дороги федерального значения, проходящей через озеро. Джамбинов утверждает, что пропускной способности у дамбы нет.

"Маныч-Гудило является основным местом обитания краснокнижных птиц, поэтому обмеление грозит их исчезновением на озере", – заявил чиновник.

Озеро Маныч-Гудило – центральная, наиболее широкая часть Пролетарского водохранилища, образованного в результате строительства в 40-ых годах прошлого века плотины у города Пролетарск Ростовской области. Прошлым летом в Калмыкии была сильная засуха, из-за которой в республике ввели режим чрезвычайной ситуации.