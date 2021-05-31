На здании библиотеки Томского государственного университета (ТГУ) появилась надпись: "Мы – буквы, с нами текст". Ее создал в рамках фестиваля "мУкА. Склады искусства" художник Владимир Абих. Надпись расположена на высоте 35 метров, а каждая буква достигает в высоту двух метров, сообщает "ТВ2".

Абих рассказал, что проект был очень сложным, потому что приходилось работать с вышки. Создание надписи заняло три дня, а в её реализации ему помогал томский художник Илья Маломощенко.

"Это перифраз цитаты Суворова "Мы – русские, с нами Бог", я думаю, это всем понятно. Библиотека выбрана в качестве объекта не случайно – текст уместен именно на библиотеке, потому что библиотека – это хранилище текстов. И это принципиально важный для меня момент в уличном искусстве – работа с контекстом, невозможность отсоединить работу от места и перенести в другое пространство", - пояснил Абих изданию vtomske.ru.

Второй фестиваль "мУкА. Склады искусства" объединил темы сохранения культурного наследия и его осмысления современными художниками. В работе мастерской фестиваля приняли участие девять авторов из Томска и Новосибирска. Первый фестиваль "мУкА. Склады искусства" состоялся в 2019 году.