"Информационное поле зачищается": портал NEWSru.com прекратил работу

Российский сайт NEWSru.com с 31 мая прекратил обновление новостной ленты. В редакции объяснили прекращение работы портала экономическими причинами, "но вызваны они именно политической ситуацией" в России. "Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году", - пишут журналисты издания.

По их словам, им всё чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться их самих. "Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com невозможной, "- говорится в обращении редакции к читателям сайта.

Архив новостей NEWSru.com, накопленный за 21 год работы, пока остается открытым и доступным. "Новости из недавнего прошлого без лишних трактовок и комментариев убедительно показывают, как складывалась наша новейшая история. Эту историю "зачистить" не удастся, какие бы ресурсы на это сейчас ни тратило государство", - отмечается в последней публикации NEWSru.com.



Сайт открылся как интернет-портал новостей телеканала НТВ в августе 2000 года. В его запуске участвовал медиаменеджер Антон Носик. Когда телеканал вошел в состав "Газпром-Медиа", новостной сайт остался под контролем Владимира Гусинского и сменил доменное имя на NEWSru.com.

Медиа-аналитик Игорь Яковенко считает, что с российского информационного рынка независимых СМИ уходит одно из самых профессиональных и качественных изданий:

Русскоязычное медийное пространство съеживается, становится более однородным

- Это очень печальная новость, потому что NEWSru.com был одним из самых важных ресурсов независимой информации. Это было, с одной стороны, информационное агентство, с другой стороны, агрегатор новостей. С уходом проекта русскоязычное медийное пространство очень резко худеет, съеживается, скукоживается и становится все более и более однородным. Про мотивы этого закрытия все понятно. Денег нет, но вы держитесь, как говорят в таких случаях. Финансирование проекта было на плечах Владимира Гусинского, и понятно, что это очень затратная история, потому что рекламы было немного. Русскоязычный рекламодатель неохотно дает деньги на независимые СМИ, потому что это чревато последствиями. В таком же положении находится и "Новая газета", у которой практически нет рекламы. Видимо, ресурсы инвестора оказались не безразмерными. Поэтому, к сожалению, в данном случае сработала общая тенденция к сокращению независимых плюралистичных медиа. Это очень большая потеря. Аналога этому медиа по насыщенности и качеству новостей в России сегодня нет.

Есть достаточно большое количество небольших независимых ресурсов, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что из себя представлял "NEWSru.com", - полагает медиааналитик Игорь Яковенко.

Главный редактор Еженедельного журнала Александр Рыклин надеется, что журналисты NEWSru.com смогут создать новый проект:

После NEWSru.com ничего не надо было проверять, они все делали тщательно

- Это ужасно, потому что этот сайт был для меня главным, я многие годы начинал и заканчивал свой день чтением его новостей. Я точно знал, что если что-то случилось, вы открываете "NEWSru.com" и там это очень быстро появится, очень быстро, вполне подробно, основательно и проверено. После "NEWSru.com" – и это очень важно! – ничего не нужно было проверять. Они все это делали очень тщательно. Грустно, потому что настали такие времена, когда издания подобного рода не могут выжить самостоятельно, у них не получается. Но я хочу отметить, что архив издания продолжает работать, а это абсолютно уникальный ресурс. Если вам важно понимать, что происходило в стране 15-20 лет назад, вы можете смело открывать "NEWSru.com", и там будет все подробно и даже с ссылками на другие издания. Это очень-очень важный ресурс. Ну, а коллегам можно выразить только соболезнование и надеяться на то, что когда-нибудь их проект возродится. Такая надежда никогда не умирает, - говорит главный редактор Еженедельного журнала Александр Рыклин.

Экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант несколько лет проработал редактором отдела "Деньги" проекта NEWSru.com и писал там регулярные экономические колонки. Он считает, что у главного инвестора новостного сайта Владимира Гусинского не осталось надежд на политические перемены в России, поэтому он прекратил финансировать последний осколок когда-то крупного медиахолдинга:

Информационное поле в России зачищается, и чаще всего это происходит по политическим причинам

-Грустно и печально, потому что там собрались и работали очень неплохие люди. Кроме того, российским журналистам, которые придерживаются либеральных взглядов, почти некуда пойти. Количество мест, где можно работать и не стыдясь смотреть в глаза своей семье, в последние годы катастрофически сокращается. Этот процесс начался не вчера и не сегодня. Была "Лента.ру", которая стала "Медузой", были истории с "Ведомостями". В общем, информационное поле в России зачищается, и чаще всего это происходит по политическим причинам. Что качается "NEWSru.com", то можно все списать на то, что у портала были определенные финансовые трудности. Но надо понимать, что эти финансовые трудности были вызваны тем, что российским кампаниям фактически запретили размещать там рекламу. Даже если формальным поводом послужили финансовые проблемы, политическая подоплека здесь совершенно очевидна.

- А есть ли какие-то предположения, почему Владимир Гусинский больше не может финансировать "NEWSru.com"?

Он просто устал от этой ответственности

-На мой взгляд, ситуация довольно проста. Ты можешь регулярно финансировать какой-то проект . И если это не связано с благотворительностью, то у тебя должен быть какой-то прицел на будущее. NEWSru.com - фактически последний осколок большого медиахолдинга, который в свое время включал в себя газету "Сегодня", журналы "Итоги"и "7 дней", телеканал НТВ и радиостанцию "Эхо Москвы". В 2000 году, в самом начале запуска этого проекта, сайт был самой маленькой и на тот момент не самой перспективной историей. Но в итоге за 20 лет интернет стал основным средством доставки новостей и комментариев до публики, и все это выросло в "NEWSru.com". Конечно, это можно продолжать финансировать и развивать в надежде, что в обозримом будущем политическая ситуация изменится. Видимо, у Владимира Гусинского такой надежды просто не осталось. Можно понять, что после прошлогоднего принятия поправок к Конституции держать на территории страны убыточную структуру, которая в любой может быть подвергнута уголовным или финансовым преследованиям, просто неинтересно. Есть опыт других СМИ, которые уходят из России и продолжают работать на российский рынок из-за границы. Наверное, это оптимальный способ присутствия на российском рынке. Поэтому, если бы я был Владимиром Гусинским, я бы каким-то образом перенес этот проект куда-то за пределы России, потому что работать в этой стране уже небезопасно. Надо понимать, что с точки зрения работодателя, вся эта ситуация – большая ответственность за каждого, кто на него работает. Может быть, он просто устал от этой ответственности, - полагает журналист Максим Блант.