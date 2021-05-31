Суд арестовал сотрудника ДПС, обвиняемого в убийстве подростка

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца инспектора ДПС Александра Гусева, которого обвиняют в смерти 19-летнего Векила Абдуллаева, убитого при задержании 28 мая в поселке Мошково. Об этом сообщает "Прецедент".

В отношении Гусева завдено уголовное дело по статьям о "превышении должностных полномочий" и "причинении смерти по неосторожности". По данным издания, полицейский просил назначить ему домашний арест. Он заявил, что накануне с ним незаконно провели очную ставку. Кроме того, по словам Гусева, у него хроническое заболевание. Сотрудник ДПС пообещал сдать гладкоствольное ружье, сказав, что не предоставляет опасности для общества. Также Гусев добавил, что ему поступали угрозы сжечь его дом.

Как пишет "МК", 29 мая у отделения полиции и больницы в Мошково собрались порядка 60 представителей азербайджанской диаспоры. Они якобы требовали от полиции выдать им Гусева. В региональной полиции и администрации села комментировать эту информацию отказались.

Инцидент произошел 28 мая на трассе в районе поселка Мошково в Новосибирской области. Полицейские пытались остановить автомобиль с затонированными стеклами, но водитель не отреагировал на их требования и проехал мимо. После недолгой погони полиция прижала машину к обочине возле придорожного кафе. Судя по кадрам видеозаписи с места происшествия, Абдуллаев пытался помешать Гусеву задержать его товарища. Полицейский сначала оттолкнул и ударил молодого человека, потом достал пистолет и попытался прижать подростка к капоту машины. После этого видео обрывается и возобновляется в тот момент, когда окровавленный Абдуллаев падает с капота полицейского автомобиля на землю. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. В МВД заявили, что выстрел произошёл случайно в момент, когда полицейский пытался загнуть руку Абдуллаева ему за спину.