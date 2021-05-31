Левую активистку Дарью Полюдову приговорили к 6 годам колонии 

Второй Западный окружной военный суд приговорил лидера движения "Левое сопротивление" Дарью Полюдову к 6 годам колонии общего режима, признав её виновной в оправдании терроризма и призывах к нему.

Прокуратура запрашивала для активистки 7 лет колонии. Сама Полюдова вину не признала и собирается обжаловать решение суда.

Уголовное дело на левую активистку возбудили из-за её публикаций в социальной сети "ВКонтакте", в которых она якобы оправдывала деятельность лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева и бывшего президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова, а также действия жителя Подмосковья Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов возле здания ФСБ в центре столицы.

В 2016 году активистка была приговорена к двум годам колонии-поселения по делу о публичных призывах к экстремизму и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, – суд посчитал, что она участвовала в подготовке Марша за федерализацию Кубани.

Также лидер "Левого сопротивления" получила известность благодаря пикетам против военных действий России на территории Украины и Сирии, которые Полюдова регулярно проводила в центре Москвы.