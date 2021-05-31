Апелляционный суд в Одессе пересмотрел приговор активисту Сергею Стерненко, обвинённому в похищении местного пророссийского политика. В феврале этого года суд первой инстанции приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы с конфискацией половины его имущества.



Апелляционный суд оправдал его по статье о разбое, освободил по статье о незаконном лишении свободы и приговорил его к одному году лишения свободы условно по статье о незаконном обращении с оружием, сообщает Би-би-си.



Стерненко - популярный на Украине блогер, он выступает с критикой нынешней власти. Его сторонники считают обвинительный приговор результатом целенаправленных действий властей. Сергей Стерненко проходит ещё по нескольким уголовным делам. Самое громкое из них - об убийстве 28-летнего Ивана Кузнецова. Стерненко заявил, что нанёс Кузнецову ножевые ранения ради самозащиты.

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Отменённый в понедельник приговор касается событий апреля 2015 года. Согласно версии обвинения, Стерненко, в то время был одним из лидеров одесского отделения "Правого сектора" (организация запрещена в России). Вместе с коллегой Русланом Демчуком и несколькими неустановленными лицами они якобы похитили Сергея Щербича - одесского пророссийского активиста.



Сторонники Сергея Стерненко регулярно проводят уличные акции в его поддержку. Иногда эти акции заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.