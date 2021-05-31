Декларации о доходах руководства ФСБ удалены с сайта спецслужбы

Федеральная служба безопасности России удалила со своего сайта декларации о доходах главы ведомства Александра Бортникова и его заместителей с 2009 по 2019 год. По данным издания "Открытые медиа", спецслужба воспользовалась законом, подписанным в апреле Владимиром Путиным, который позволяет силовым ведомствам засекречивать сведения об имуществе своих сотрудников и их близких.

Старые декларации руководства ФСБ были доступны на сайте ведомства ещё 22 апреля, а свежие, за 2020 год, должны были быть опубликованы не позднее 28 мая - если бы не новый закон.

"Открытые медиа" напоминают, что за последние годы высокопоставленные сотрудники ФСБ неоднократно попадали под подозрения в коррупции и сокрытии незаконных доходов.

Так, в середине 2000-х годов генералы ФСБ, в том числе и её директор Александр Бортников, продали землю на Рублёво-Успенском шоссе, которая до этого принадлежала оздоровительному лагерю для детей сотрудников КГБ. Владельцы участков выручили примерно по два с половиной миллиона долларов.

В 2018 году издание Russiangate сообщило о незадекларированной недвижимости Бортникова и его заместителя Сергея Смирнова в Сестрорецке. Год спустя арестовали подчинённого Смирнова - главу "банковского" отдела ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках обнаружили около 12 миллиардов рублей.

В мае этого года сообщалось, что Минобороны скрыло данные о доходах заместителей главы ведомства Сергея Шойгу.