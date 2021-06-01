Умер журналист-международник Мэлор Стуруа

В США умер советский и российский политический обозреватель Мэлор Стуруа. Ему было 93 года. Об этом РБК сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Как сообщил ТАСС его сын Андрей Стуруа, журналист умер в Миннеаполисе, где жил и работал. Он просил похоронить его в Москве. Дата прощания и похорон пока не известна, так как тело необходимо доставить в Россию.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Мэлор Стуруа родился 10 апреля 1928 года в Грузии. С отличием окончил первый выпуск МГИМО, после чего поступил на работу в газету "Известия", был собственным корреспондентом издания в Великобритании и США. В 1960 году как корреспондент "Известий" Стуруа сопровождал Никиту Хрущева в поездке по странам Востока, которую описал вместе с соавторами в книге "Разбуженный восток".

За время журналистской карьеры Мэлор Стуруа освещал почти все советско-американские и российско-американские саммиты, интервьюировал нескольких президентов США. Работа политическим обозревателем в Советском Союзе означала принадлежность к номенклатуре ЦК КПСС, доступ к первым лицам государства, полную погружённость в дела Компартии и уровень жизни, недоступный для почти всех граждан страны.

Мэлор Стуруа опубликовал более 30 книг. Среди них - "Время по Гринвичу и по существу", "От Потомака до Миссисипи", "Вид на Вашингтон из отеля "Уотергейт", "Этот безумный мир", "Десять из тридцати", "Гленн Таркер - заячья губа", "Озабоченная Америка", "Америка восьмидесятых".

После распада СССР Стуруа некоторое время был научным сотрудником ряда американских университетов, а потом политическим обозревателем в газете "Московский комсомолец", был сотрудником "Известий".