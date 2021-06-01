В Италии вышел на свободу приговорённый к двум пожизненным срокам мафиозо

В Италии вышел на свободу приговорённый к двум пожизненным срокам бывший член мафии Джованни Бруска. Он был признан виновным в ряде резонансных убийств, в том числе — в успешном покушении на известного борца с мафией Джованни Фальконе и его жены. Согласно собственным утверждениям, Бруска убил больше ста пятидесяти человек. Он был освобождён за сотрудничество со следствием.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Новость об освобождении 64-летнего Бруски, известного по прозвищу Свинья, вызвала резкую критику в итальянском обществе, пишет Giornale de Sicilia. До 1996 года, когда мафиозо был арестован, он был одним из самых разыскиваемых итальянских преступников. Он был правой рукой босса боссов Коза ностры Тото Риины, и за жестокость получил прозвище сканнакритистиани — убийца христиан.

После ареста он начал сотрудничать с правительством, рассказывая прокурорам о причастности мафии к многочисленным преступлениям по всей Италии. В том числе он сознался в убийстве 13-летнего сына информатора Сантино ди Маттео, подросток был задушен и растворён в кислоте. Ценность показаний привела к сокращению срока заключения Бруски. Но и назначенный срок он не отсидел, и был выпущен досрочно за примерное поведение.

Теперь Бруска проведет четыре года на свободе под надзором полиции. Его освобождение раскритиковали родственники его жертв и многие видные политики. Однако представитель прокуратуры заявил, что ценность показаний мафиозо не вызывает сомнений. А газета Corriere della Sera приводит слова сестры убитого им Фальконе Марии: "по-человечески эта новость причиняет мне боль, но это закон, закон, которого добивался и мой брат тоже, и его нужно уважать".