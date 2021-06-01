Белорусский политзаключённый воткнул себе ручку в горло в зале суда

Минчанин Степан Латыпов воткнул себе ручку в горло в зале суда. Перед этим он заявил, что правоохранительные органы обещают завести дела против его родственников, если он не признается в совершении преступлений. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
Латыпов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, грубом нарушении порядка и сопротивлении милиции. Он был активистом так называемой Площади перемен – двора на севере Минска, ставшего точкой сбора протестующих против результатов президентских выборов в стране летом 2020 года.
Он был задержан в в сентябре 2020 года, когда вместе с соседями попытался остановить закрашивание мурали на площади. После его задержания на белорусском государственном телевидении вышли сюжеты, в которых утверждалось, что активист организовал поставку в страну химикатов, с помощью которых пытался отравить сотрудников милиции (в уголовное дело этот эпизод не вошёл).
На заседании суда во вторник Латыпов заявил, что 51 день находился в "пресс-хате" – камере, где заключённым с подачи администрации создаются сокамерниками невыносимые условия содержания.
После этого он встал на скамейку в клетке, в которой находился на заседании, чтобы до него не могли дотянуться конвоиры, и воткнул ручку в горло. Открыть клетку сразу не удалось, так как у приставов не было с собой ключей, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.
Активист был в бессознательном состоянии увезён в больницу.
- В Минске и других крупных белорусских городах около полугода продолжались массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, победителем которых в шестой раз подряд был объявлен Александр Лукашенко.
- Протесты были жёстко подавлены властями, десятки тысяч человек были задержаны, тысячи арестованы и обвинены в различных преступлениях.
- США, Евросоюз и многие страны Запада не признают официальные результаты президентских выборов, а Лукашенко – президентом страны. Вашингтон призывает его начать диалог с оппозицией и назначить новые, свободные выборы.
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