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Обвиняемый в убийстве на почве гомофобии сбежал из Басманного суда 

Здание Басманного районного суда в Москве 

Обвиняемый в убийстве на почве гомофобии сбежал из Басманного суда Москвы, где во вторник ему должна была вынести вердикт коллегия присяжных. Как сообщает телеграм-канал Baza, 40-летний Антон Бережной во время перерыва в заседании просто вышел из здания. Сейчас его разыскивают.

Согласно материалам уголовного дела, летом 2019 года Бережной напал с ножом на Курском вокзале на двух молодых людей, Романа Едалова и Евгения Ефимова, которые шли, держа друг друга за руки. В результате нападения Ефимов был ранен, а Едалов скончался.

Бережной признал вину частично. В прошлом году его уже судили, но присяжные оправдали его по статье об убийстве, признав Бережного виновным только в побоях. Позже Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение.

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