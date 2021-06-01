Более 5 миллионов россиян находятся в списках "невыездных" из-за долгов 

5 миллионов 100 тысяч россиян находятся в списках "невыездных" из-за неоплаченных долгов, сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Ведомство приводит данные на 1 мая этого года.

Среди регионов лидерами по числу граждан, которым ограничен выезд из страны, стали Краснодарский край, Башкирия и Москва. Отмечается также, что каждый десятый из "невыездных" является должником по алиментам.

Ранее сообщалось, что к марту этого года россияне задолжали по кредитам почти триллион рублей, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом. В свою очередь ипотечные долги граждан России выросли до 10 триллионов рублей.

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Также, по официальным данным, 3 миллиона 200 тысяч россиян не рассчитались в первом квартале 2021 года с долгами по жилищно-коммунальным услугам. Количество таких должников выросло на 20% в сравнении с прошлым годом.

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