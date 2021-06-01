Экс-начальник тюменской полиции избежал колонии по делу взятках 

Центральный суд Тюмени назначил штраф бывшему начальнику управления МВД по Тюменской области Юрию Алтынову и лишил его звания генерал-майора по делу о получении крупных взяток. Алтынов должен будет выплатить 3 миллиона 600 тысяч рублей. Прокуратура запрашивала для него девять лет колонии.

Согласно материалам уголовного дела, генерал получил несколько взяток в виде телефона iPhone Х, сумки Montblanc и наручных часов от тюменского бизнесмена Олега Гузенко через экс-главу миграционного отдела полиции Валерия Калалба. Общая стоимость взяток, по данным следствия, составила около 400 тысяч рублей. Сам Алтынов утверждал, что всё полученное им является подарками. В свою очередь защита начальника УМВД настаивала на том, что сумка Montblanc - это всего лишь обычная барсетка.

Вместе с Алтыновым осуждён и Валерий Калалба. Суд также приговорил его к штрафу - в 1,6 миллиона рублей, хотя прокуратура запрашивала для бывшего полицейского семь лет лишения свободы.