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Госдолг России вырос почти до 20 триллионов рублей

Государственный долг России вырос за первые три месяца 2021 года на 741 миллиард рублей и достиг почти 20 триллионов. Эта сумма, согласно докладу Счётной палаты, соответствует 17% прогнозируемого ВВП страны. Отмечается, что по сравнению с 2019 годом госдолг России вырос почти на 40%.

Издание "Медуза" напоминает, что в апреле президент США Джо Байден ввёл новые ограничительные меры в отношении России, в числе которых - запрет американским инвесторам покупать на первичном рынке российские государственные облигации.

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