Единую Европейскую прокуратуру возглавила Лаура Кодруца Кёвеши

В Евросоюзе во вторник, 1 июня, начала работу единая Европейская прокуратура (EPPO, European Public Prosecutor's Office). Её возглавила бывший генеральный прокурор Румынии Лаура Кодруца Кёвеши.

В задачи нового учреждения ЕС входит выявление и привлечение к ответственности виновных в мошенничестве с субсидиями, растрате и коррупции, отмывании денег или незаконном присвоении средств ЕС, сообщила "Немецкая волна".

Единая Европейская прокуратура будет также расследовать дела о трансграничном мошенничестве с НДС.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также назвал важной задачей Европейской прокуратуры защиту средств из фонда ЕС по преодолению последствий пандемии коронавируса объемом в 750 млрд евро.

Прокуратура сможет проводить собственные расследования на национальном уровне, выдавать ордера на арест и предъявлять обвинения.

В работе EPPO примут участие 22 из 27 стран ЕС - за исключением Венгрии, Дании, Ирландии, Польши и Швеции.