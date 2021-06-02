Хакеров из России подозревают в атаке на производителя мяса в США

Кибератака на крупнейшего в мире производителя мясных продуктов была, скорее всего, произведена с территории России, заявил во вторник представитель Белого дома.

Концерн JBS был вынужден во вторник прекратить производство мяса на девяти американских мясокомбинатах, которые поставляют на американский рынок около четверти всего объема говядины, потребляемой американцами. Причиной остановки производства стала "организованная кибератака", которая затронула компьютерные системы JBS в Соединенных Штатах и Австралии. Она может привести к "задержке транзакций с клиентами и поставщиками", говорится в заявлении компании. По данным прессы, компания стала объектом атаки с применением так называемой программы-вымогателя, с помощью которой киберпреступники блокируют компьютеры и возвращают доступ к ним после получения выкупа.

Если остановка производства затянется, то это может привести к дефициту мяса и росту цен на него, говорят эксперты. Во вторник вечером JBS объявила о том, что она возобновит в среду производство "на подавляющем большинстве" своих комбинатов и не жалеет ресурсов для нейтрализации киберугрозы.

Согласно заявлению Белого дома, США предоставили российским властям информацию об этой атаке и подчеркнули, что "ответственные государства не дают на своей территории прибежища преступникам-вымогателям".

Лишь три недели назад объектом кибератаки стал трубопровод Colonial Pipeline, в результате чего были на несколько дней были прерваны поставки бензина в восточные штаты США и в нескольких штатах возникли огромные очереди на бензозаправочных станциях. ФБР возложило вину за атаки на хакеров, базирующихся в России.