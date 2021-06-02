Мень досрочно освобождён от должности аудитора Счётной палаты

Совет Федерации на заседании 2 июня досрочно освободил бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты России. Ранее Мень сам попросил об этом президента Владимира Путина.

Вместо Меня на эту должность члены Совета Федерации предложили назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.

В 2019 году в отношении Михаила Меня возбудили уголовное дело. Его обвиняли в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Он вину не признал и считал своё уголовное преследование "недоразумением".

17 мая дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Срок давности для уголовных дел о растрате составляет 10 лет. С Михаила Меня была снята подписка о невыезде.

Михаил Мень – сын известного православного священника Александра Меня, убитого в 1990 году. В 2000 году, представляя партию "Яблоко", стал вице-губернатором Московской области в паре с Борисом Громовым (из "Яблока" впоследствии вышел, вступил в "Единую Россию", где вошёл в руководящие органы). Затем был заместителем мэра Москвы Юрия Лужкова, а с 2005 года возглавлял Ивановскую область.

С 2013 по 2018 год Мень был министром строительства и ЖКХ в правительстве Дмитрия Медведева, а после избрания Владимира Путина на новый срок назначен аудитором Счётной палаты.