Суд отказался снимать с Навального статус "склонного к побегу"

Петушинский суд во Владимирской области отказал оппозиционеру Алексею Навальному в удовлетворении его иска к колонии № 2 в Покрове. Политик требовал признать незаконной его постановку на учет как склонного к побегу.

В своем заявлении он указал на ежечасное появление у его кровати охранника, из-за которого, по словам Навального, ему приходится регулярно просыпаться. Таким образом, делает вывод заключенный, статус склонного к побегу нарушает его право на непрерывный сон. В то же время, пояснил он, оснований для его постановки на профилактический учет не было.

В свою очередь представитель колонии заявила, что склонным к побегу Навальный был объявлен еще в СИЗО "Матросская тишина" и затем этот статус был продлен уже в колонии. Другие заключенные, по ее словам, никогда не жаловались на плохой сон.

Жалобы на "пытку бессонницей" со стороны Навального поступила еще в конце марта: ночью сотрудники колонии каждый час будят Навального, проверяя, не сбежал ли он из колонии.

С 31 марта оппозиционер держал голодовку, требуя допустить у нему врачей. Голодовка была прекращена после волны протеста и последовавшего визита медиков.