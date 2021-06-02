Во Флориде женщинам-трансгендерам запретили участвовать в соревнованиях

Власти штата Флорида запретили трансгендерным девушкам и женщинам заниматься женскими видами спорта в государственных школах и колледжах. Соответствующий закон во вторник подписал губернатор-республиканец Рон Десантис, сообщает Би-би-си.

Согласно новым правилам, женщины и девочки должны играть в командах того биологического пола, который указан в их свидетельстве о рождении.

ЛГБТ-активисты осудили этот шаг как "дискриминационный" и пообещали оспорить закон через суд. В то же время Десантис объяснил необходимость такой меры борьбой за "честность соревнований". "В спорте мы будем основываться на биологии, а не на идеологии", – подчеркнул он.

Как поясняет британская телерадиокомпания, этот шаг стал частью масштабных усилий республиканских властей по всей Америке, направленных против политики Джо Байдена в отношении ЛГБТ.

Аналогичные законы ранее приняли в Алабаме, Арканзасе, Западной Вирджинии, Миссисипи, Монтане, Теннесси и Южной Дакоте. По данным Reuters, за минувший год в этих и других штатах приняли около сотни законов, ограничивающих права трансгендеров.

Накануне, 1 июня, президент США Джо Байден объявил о начале месяца Прайда – мероприятия в поддержку ЛГБТ. Оно проводится каждый год в июне в память о беспорядках в гей-клубах Нью-Йорка в июне 1969 года. Предшественник Байдена Дональд Трамп отказывался признавать месяц Прайда.