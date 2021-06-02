Минчанке грозит тюрьма за отказ сдать квартиру помощнице прокурора 

Жительнице Минска грозит до двух лет лишения свободы за отказ сдавать квартиру помощнице районного прокурора, сообщает телеграм-канал Nexta.

Журналисты отмечают, что 34-летняя женщина, имя которой не называется, сдала квартиру сотруднице прокуратуры в июле прошлого года, но уже в августе, после начала массовых протестов против режима Александра Лукашенко и их силового подавления, потребовала от арендатора съехать. За это её будут судить по "уникальной", как указывает Nexta, статье белорусского уголовного кодекса - "Нарушение равноправия граждан".

В официальном заявлении прокуратуры говорится, что "желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, достоверно зная об отсутствии у неё иного жилья в Минске", обвиняемая "потребовала от неё в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение".

В ведомстве также считают, что обвиняемая "поддалась информационному воздействию телеграм-каналов и иных интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников, осуществляющих уголовное преследование и поддерживающих от имени государства обвинение в суде по уголовным делам об участии граждан в протестных акциях".

По информации издания Tut.by, заявление на жительницу Минска написала помощница прокурора Алина Касьянчик, которая была гособвинителем на процессе против журналистов "Белсата" Катерины Андреевой и Дарьи Бахваловой, а также по делу о надписи "Не забудем" не месте гибели одного из протестующих Александра Тарайковского.

В данный момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде.