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Минчанке грозит тюрьма за отказ сдать квартиру помощнице прокурора 

Символика белорусской оппозиции на одной из протестующих 

Жительнице Минска грозит до двух лет лишения свободы за отказ сдавать квартиру помощнице районного прокурора, сообщает телеграм-канал Nexta.

Журналисты отмечают, что 34-летняя женщина, имя которой не называется, сдала квартиру сотруднице прокуратуры в июле прошлого года, но уже в августе, после начала массовых протестов против режима Александра Лукашенко и их силового подавления, потребовала от арендатора съехать. За это её будут судить по "уникальной", как указывает Nexta, статье белорусского уголовного кодекса - "Нарушение равноправия граждан".

В официальном заявлении прокуратуры говорится, что "желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, достоверно зная об отсутствии у неё иного жилья в Минске", обвиняемая "потребовала от неё в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение".

В ведомстве также считают, что обвиняемая "поддалась информационному воздействию телеграм-каналов и иных интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников, осуществляющих уголовное преследование и поддерживающих от имени государства обвинение в суде по уголовным делам об участии граждан в протестных акциях".

По информации издания Tut.by, заявление на жительницу Минска написала помощница прокурора Алина Касьянчик, которая была гособвинителем на процессе против журналистов "Белсата" Катерины Андреевой и Дарьи Бахваловой, а также по делу о надписи "Не забудем" не месте гибели одного из протестующих Александра Тарайковского.

В данный момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

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