Ирина Роднина идёт на выборы с тем же обещанием, что и пять лет назад

Депутат Госдумы от "Единой России", трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина будет баллотироваться в Госдуму с обещанием, которая она уже давала пять лет назад, когда участвовал в прошлых выборах, обнаружило издание "Открытые медиа".

В 2016 году Роднина в своей предвыборной программе обещала построить в подмосковном городе Дубна ледовый дворец или каток, но несмотря на то, что прославленная фигуристка прошла в Госдуму, объект так и не был построен. Теперь сделать это Роднина обещает после победы на выборах 2021 года.

Комментируя информацию журналистов, бывшая спортсменка заявила, что проблема не в ней, а в администрации города, которая "более трёх лет разрабатывала и утверждала генплан", без которого невозможно было подать заявку "на участие в программах по строительству спортивных объектов". Также она написала в твиттере, что речь с её стороны шла не об обещаниях, а о "наказах".

Пользователи соцсети, в свою очередь, попросили Роднину больше не давать никаких обещаний и отметили, что в её комментариях содержатся орфографические ошибки - в частности, депутат написала слово "комары" через две буквы "о".

"Открытые медиа" напоминают, что депутатом Госдумы Ирина Роднина является с 2007 года. Она регулярно баллотируется от партии "Единая Россия".