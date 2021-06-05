Бразилия одобрила ограниченное использование "Спутника V"

Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии одобрилg ограниченное использование российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Решение принято руководством организации четырьмя голосами против одного по итогам семичасового обсуждения вечером в пятницу. Об этом сообщает газета O Globo.

Использование вакцины разрешено "в исключительных случаях". Вакцинировать "Спутником" можно будет только здоровых людей старше 18 лет. Суммарное количество иммунизированных российским препаратом в каждом из 26 штатов страны и столице не должно превышать одного процента населения.

В апреле регулятор запрещал использование препарата после того, как в одной из партии были обнаружены способные к репликации аденовирусы, которые используются в препарате для доставки информации о коронавирусе в имунную систему. Кроме того, испекторов регулятора не устроили условия производства вакцины в России.

Обнаружилось, что в России не ведётся контроль наличия в конечном продукте других вирусов, информация о контроле очистки препарата регулятора была представлена не полностью, не было обнаружено данных о том, сравнивались ли вакцины, произведенные самим институтом Гамалеи для исследований, и изготовленные фармкомпаниями для клинического применения. Российская сторона претензии отрицала, назвала решение о запрете препарата политическим и угрожала регулятору судебным процессом.

Бразилия стала 67 страной, одобрившей применение "Спутника", сообщается в официальном твиттере вакцины. При этом препарата не хватает для внешних заказчиков, — подсчитали в мае Forbes и The Bell. По состоянию на конец месяца Москва договорилась с другими странами об экспорте более 205 миллионов доз препарата, но поставила только 16 миллионов 300 тысяч.

Один из производителей рассказал изданию The Bell, что фармацевтическим предприятиям не удаётся добиться стабильного качества препарата и гарантировать идентичность партий. Другой источник издания утверждает, что из-за этого у заводов возникают проблемы с массовым производством.