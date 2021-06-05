G7: Крупные IT-корпорации отныне будут по-новому платить налоги

Многолетнее обсуждение "цифрового налога", наконец, привело к соглашению между участниками группы G7. Об этом объявил 5 июня британский министр финансов Риши Сунак по итогам встречи в Лондоне со своими коллегами по "большой семерке".

"Министры финансов G7 достигли исторического соглашения о реформировании мировой налоговой системы для того, чтобы она соответствовала глобальному цифровому веку", - подчеркнул Сунак.

Речь идёт о том, чтобы покончить с положением, когда крупные IT-корпорации - Apple, Google, Amazon и другие платят налог только по месту своей регистрации, но не в странах, где получают доход. До сих пор среди многих компаний было принято регистрировать свои штаб-квартиры в странах с более низкими налогами.

Единая ставка налога крупных корпораций на прибыль, как ожидается, должна составить не менее 15 процентов.

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"Налоговой революцией" назвал достигнутую договорённость министр финансов ФРГ Олаф Шольц. Как отмечает "Немецкая волна", соглашение между промышленно развитыми странами теперь должны принять и другие государства, в частности, "большая двадцатка", заседание которой пройдёт в июле в Венеции.