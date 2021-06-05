G7: Крупные IT-корпорации отныне будут по-новому платить налоги

Многолетнее обсуждение "цифрового налога", наконец, привело к соглашению между участниками группы G7. Об этом объявил 5 июня британский министр финансов Риши Сунак по итогам встречи в Лондоне со своими коллегами по "большой семерке".
"Министры финансов G7 достигли исторического соглашения о реформировании мировой налоговой системы для того, чтобы она соответствовала глобальному цифровому веку", - подчеркнул Сунак.
Речь идёт о том, чтобы покончить с положением, когда крупные IT-корпорации - Apple, Google, Amazon и другие платят налог только по месту своей регистрации, но не в странах, где получают доход. До сих пор среди многих компаний было принято регистрировать свои штаб-квартиры в странах с более низкими налогами.
Единая ставка налога крупных корпораций на прибыль, как ожидается, должна составить не менее 15 процентов.
"Налоговой революцией" назвал достигнутую договорённость министр финансов ФРГ Олаф Шольц. Как отмечает "Немецкая волна", соглашение между промышленно развитыми странами теперь должны принять и другие государства, в частности, "большая двадцатка", заседание которой пройдёт в июле в Венеции.
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