ФБР и Минюст вернули криптовалюту, украденную хакерами DarkSide

Министерство юстиции США в понедельник, 7 июня, заявило, что ему удалось вернуть криптовалюту на сумму около 2,3 миллиона долларов, выплаченную в качестве выкупа группе хакеров, напавших на компанию Colonial Pipeline.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако рассказала журналистам, что власти конфисковали у мошенников 63,7 биткоина, что сейчас оценивается примерно в 2,3 миллиона долларов.

Таким образом, была возвращена значительная часть выкупа, уплаченного американской компанией Colonial Pipeline группе вымогателей, именующей себя DarckSide. Общая сумма выкупа за восстановление доступа Colonial к своим сетям составила около 5 миллионов долларов.

В прошлом месяце группировка DarkSide, которая, предположительно, действовала из России, проникла в сети оператора трубопровода на восточном побережье США, заблокировав его системы и потребовав выкуп. Взлом парализовал работу трубопровода на несколько дней, что привело к панике на заправочных станциях и перебоям с поставками топлива на юго-востоке США.

На прошлой неделе Белый дом призвал руководителей корпораций и лидеров деловой среды усилить меры безопасности для защиты от атак с использованием программ-вымогателей.

Министр торговли США Джина Раймондо в воскресенье заявила, что тема кибератак будет обсуждаться не предстоящей 16 июня встрече президента Джо Байденом с президентом России Владимиром Путиным.