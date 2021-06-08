Госдума вывесила заключение к законопроекту до его чтения

На сайте Государственной думы в карточке законопроекта об ограничении участия россиян в деятельности "нежелательных" организаций опубликовано заключение правового комитета к третьему чтению, хотя документ ещё не прошёл второе чтение. На это обратила внимание бывший координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.

"Понятно, что думские единороссы дружно за него проголосуют, но можно же соблюдать хоть какие-то рамки приличий!" - написала она.

В заключении к третьему чтению законопроекта, дата которого ещё не назначена, говорится, что замечаний правового, юридико-технического и лингвистического характера не имеется. Второе чтение документа запланировано на 9 июня.

"Это целый пакет законов против ликвидированной "Открытки" и её бывших публичных лиц. Одна из самых опасных поправок здесь — о запрете на участие в деятельности такой организации за рубежом", - отмечает бывший координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.

Законопроект, ужесточающий наказание за сотрудничество с "нежелательными" организациями, был принят Госдумой в первом чтении 19 мая. Авторы инициативы предлагают наказывать руководителей "нежелательных" организаций сразу по уголовной статье, а их участников — после одного административного правонарушения . Сейчас уголовная ответственность наступает только после двух административных правонарушений в течение года.

Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, им запрещается работать на территории России.

Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все её счета. Также должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено.