C 2007 года до выборов не допустили 100 тысяч независимых кандидатов 

С 2007 года российские власти не допустили до выборов разного уровня около 100 тысяч независимых кандидатов и кандидатов от так называемых "несистемных" партий, подсчитало издание "Важные истории".

Отмечается также, что с момента прихода Владимира Путина к власти резко упало количество участвующих в выборах самовыдвиженцев. Так, если на выборах в Госдуму в 2003 году их было зарегистрировано 60% от общего числа кандидатов, то в 2016-м – уже только 8%.

При этом в 2007, 2011 и 2016 годах власти зарегистрировали 100% кандидатов от "Единой России", а всего за последние 15 лет Центральная избирательная комиссия забраковала на выборах всех уровней только 1% выдвиженцев от партии власти.

Отдельно "Важные истории" отмечают, что за последние два года у Кремля стало значительно больше инструментов по недопуску к выборам неугодных политиков. В связи с принятыми за это время законами регистрацию не могут пройти кандидаты, осуждённые за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, неоднократное нарушение правил организации митинга, публичные призывы к экстремизму и применение насилия в отношении представителя власти.

В июне этого года Владимир Путин подписал закон, который запрещает участие в выборах причастным к так называемым экстремистским организациям. В оппозиции считают, что это прямой удар по сторонникам Алексея Навального и его Фонду борьбы с коррупцией, который признан властями "иностранным агентом", а в скором времени, с высокой долей вероятности, будет признан и экстремистской организацией.

Выборы депутатов Госдумы запланированы на Единый день голосования 19 сентября.