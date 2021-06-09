Центр "Насилию. нет" провел аукцион в поддержку переживших насилие

Центр "Насилию.нет" (признан российскими властями иностранным агентом, с формулировкой не согласен) 8 июня провел благотворительный аукцион современного искусства. Все собранные на мероприятии деньги пойдут на оплату SOS-размещения пострадавших от насилия.

"Аукцион – это известная форма фандрайзинга. Из-за статуса иностранного агента нам стало сложнее находить партнеров. Многие потенциальные партнеры, с кем мы хотели бы делать что-то совместно в будущем, больше не хотят с нами сотрудничать, поэтому сейчас аукцион для нас – хорошая возможность собрать деньги на проект, который мы очень давно хотели запустить", – говорит специалист по коммуникациям Центра "Насилию.нет" Диана Барсегян.

Программа SOS-размещения, которая будет финансироваться из вырученных на аукционе средств, – это адресная помощь тем, кому негде скрыться от автора насилия. "Когда человек оказывается в ситуации, что ему срочно нужно сбегать, не всем есть куда идти. Не у всех есть друзья или люди, которые могут их приютить. Существуют убежища, но бывают ситуации, когда освобождающегося места в нем надо ждать несколько дней или недель. Чтобы в таком случае не кидать человека, мы и запускаем нашу программу", – уточняет координатор сообщества Анфиса Скубко.

Для аукциона свои работы представили художники из Амстердама, Санкт-Петербурга, Красноярска, Калуги, Нижнего Тагила и Москвы. Среди них — Эмми Америка, Вова Перкин, Евгения Дудникова, Паша Бумажный, Нана Татишвили, Полина Синяткина и Наталья Першина-Якиманская (Глюкля).