Блогер Юрий Хованский задержан по делу об оправдании терроризма

В Санкт-Петербурге вечером 8 июня задержали видеоблогера Юрия Хованского по уголовному делу о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, а также телеграм-каналы Baza и "Mash на Мойке". В каком статусе по этому делу проходит блогер, собеседник ТАСС не уточнил.

По данным телеграм-каналов Baza и "Mash на Мойке", дело связано с песней Хованского про "Норд-Ост", видеоролик с которой был опубликован год назад на ютьюб-канале блогера. В песне, в частности, есть такие слова "„Норд-Ост“ — это было ******* [отлично]".

Дело Хованского расследует 5-й отдел центра "Э" МВД, который занимается преступлениями по этническим и религиозным мотивам.

В ходе обыска, как пишет Mash, у Хованского изъяли несколько компьютеров, а также нашли "девайс для курения интересных веществ" и пистолет. Официального подтверждения этой информации нет.

Юрий Хованский — видеоблогер и рэпер, на его ютьюб-канал подписаны 4,4 миллиона пользователей. С 2019 года Хованский также является помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.