"Конь в Сенате, Бузова во МХАТе". Соцсети о превращении певицы в актрису

Ольга Бузова сообщила в Инстаграме, что примет участие в спектакле МХАТ имени Горького. Бузова сыграет певицу Беллу Шанталь в постановке "Чудесный грузин" о молодом Сталине. В соцсетях новость о превращении популярной певицы в драматическую актрису встретили скептическими комментариями.

Екатерина Рождественская

Теперь Бузова - ГНВ ( герой нашего времени, если кто не понял) и артистка МХАТа. Причина - 23 миллиона подписчиков в инстаграмме… Как думаете, веская?

Рустем Адагамов

«Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького», — написала в инстаграме бывшая участница Дома-2 Ольга Бузова, которая за гонорар в 500 000 руб. сыграет роль певички в спектакле про молодого Сталина.

Ольга Бузова, видимо, путает тухлый доронинский МХАТ, куда ее позвали, с МХТ им. Чехова. Что, в общем, неудивительно. Какая ей разница, в общем.

Станислав Белковский

Ольга Бузова демпингует - но чего ни сделаешь ради появления на легендарной сцене! Оптимальным же исполнителем роли молодого Сталина был бы великий Алишер Валеев - Моргенштерн. Почему руководство МХТ им М. Горького ещё не пришло к этой идее? Просим рассмотреть.

Героиня Татлера

Новые высоты дна от Боякова.

Оксана Ахмедова

Пора менять вывеску над фасадом театра на Тверском. "Дом-3" там, или "-5". А то понеслось, Прилепин, Бузова, дальше Крида на роль молодого Сталина позовут, что ли

Консервативная публика сравнивает будущее появление Бузовой на сцене с приглашением тиктокера Дани Милохина на Санкт-Петербургский экономический форум и констатирует общее падение нравов.

Наталия Осипова

А согласитесь, все же и у Дани и Бузовой есть предел.

Сыграть на сцене драмтеатра - "ты ничего не делай - только ходи" - это да, тут бастион пал. Впрочем, нам-то надо было кричать, когда из инстасамок сделали писательниц. Бастион литературы пал давно и, боюсь, безвозвратно. У публики давно дурной вкус - все эшелоны ушли на Самарканд. Даже уже некому ни читать, ни писать, ни оценивать написанное. Словестность ушла в телегу.

В Большой ее нельзя назначить. Пока

Но есть еще островки профессионализма, куда тик-ток на один бок не может быть ловко и нагло инсталлирован.

В Большой ее нельзя назначить. Пока. Вот когда Одеттой-Одилией выйдет Бузова, тогда все, придется уходить в катакомбы. А пока за хирургическим столом - хирург, а не ведущий инстаграмма о биодобавках, мы еще поживем-подышим. Следите за афишей Большого. Если вдруг, то все - бегите, ибо приблизились последние времена.

Художественный руководитель театра Эдуард Бояков объяснил свое решение в интервью газете "Комсомольская правда":

Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнева и не Оксимирон. Она все вместе. Она по-своему цельная. Но при этом она феномен, который живет во время инстаграма, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями. Мы живем в Уорхоловском времени, где каждый имеет свои 15 минут славы. И она фактически будет играть саму себя.

В Фейсбуке худрук МХАТ имени Горького развил свою мысль, сравнив Ольгу Бузову с Энди Уорхолом.

Эдуард Бояков

Бузова... Не буду врать - конечно мы не ожидали такого ажиотажа вокруг назначения Ольги Бузовой на роль певицы кабаре Бэллы Шанталь в премьере "Чудесного грузина" которая состоится совсем скоро - 11-го и 12-го... [...]

Это требует осмысления. Сейчас конечно не до этого - сейчас все силы, конечно, брошены на подготовку премьеры.

Но что-то , хотя бы для себя, напишу, зафиксирую по свежим следам. Прежде всего - подтверждается мой тезис о Бузовой как современном Уорхолле. Энди - не претендующий на первенство ни в одной компетенции (этим самым конечно вызвав агрессию и зависть как у традиционных живописцев, так и модернистов) просто замкнул на себе феномен медийности как таковой. Человек - это медиа, месседж. Самый крутой человек - это месседж, исследующий и презентующий пространство месседжа, то есть себя. [...]

Она сообщает главное: Вот я. Вот МХАТ. Вот моя мама. Вот бизнес-джет

23 млн подписчиков Бузовой - это люди интуитивно чувствующие главный тренд времени: не нужны исключительные качества (вернее это не главное), нужна медийность как таковая. В этом смысле у Бузовой мало конкурентов. У Ивлеевой (у которой 18 млн подпискчиков) или Собчак (8 млн) или Рудковской (вообще смешно - всего 5 млн) - есть какие-то корневые свойства - профессия, семейное происхождение, мужья, предыстория и тп... Бузова - же презентует Бузову. И делает это блестяще, надо признать. [...]

Она чувствует наше время не хуже Барта. Это не шутка. Она сообщает главное: Вот я. Вот МХАТ. Вот моя мама. Вот бизнес-джет. И эти презентации Бузовой - что важно - честные и деликатные.

Что касается тех, кто злится, кто думает, что мы позвали Бузову для хайпа - это либо дураки, либо просто завистники. При этом важно признать, что мхатовским успехам завидует небольшое число людей, а подавляющее большинство - завидует числу подписчиков у Бузовой))...

Те, кто думает, что мы позвали Бузову для хайпа - это либо дураки, либо завистники

Когда я читаю у резвых комментаторов, что Бузова во МХАТе - это разрушение великого театра и великой традиции, то мне хочется поинтересоваться, что знают эти люди о традиции и о том, куда пришла Бузова сыграть певичку из кабаре. Видели они наши премьеры - "Лавр", "Лес", "Красного Моцарта", "Последний срок", "Вишневый сад"?

Два с половиной года назад, когда я пришел в этот театр, в его репертуаре была пьеса со сценой подробного обсуждения героем спектакля и "мамочкой-сутенершей" разницы в ценах за услуги анального секса и классического. Но тому театру такая "жаркая" тема не помогала)... Так же как и спектакли по Островскому. В зале - курсанты. Цены на билеты - самые низкие в центре Москвы. До этого я видел на этой сцене концерт Трики из Massive Attack. Трики, которого, в отличие от горе-защитников "академического" искусства, хорошо знаю и который начал концерт с того, что выкурил на сцене приличный косяк...

Вы нам с Прилепиным запрещаете ковыряться в наших носах?

Вы по этому театру скучаете? Его оплакиваете? Это вы нам с Прилепиным, Певцовым, Мерзликиным, Якубовичем, с артистами нашей рождающейся труппы запрещаете ковыряться в наших носах? Увольте...

Но у нас в МХАТе свое дело и своя стратегия. Мы исследуем жизнь, мы исследуем время, мы исследуем то, как в людях живет Дух. Этим занимался МХАТ всегда - и когда ставил Чехова после провала и улюлюкания в Александринке, и когда сочинял "На дне" с бомжами на Хитровке... Этим занимаемся и мы в 21 веке - исследованием героев Валентина Распутина из 70-х годов прошлого века или героев Водолазкина из 15 века. Исследованиями фигур диктаторов, святых, крестьян, композиторов и постмодернистских персонажей, и их тоже... Бузова - нам в помощь. Может и мы ей пригодимся, время покажет. [...]

Часть комментаторов соглашается, что приглашение Бузовой - не худший способ привлечь в театр нового зрителя.

Дмитрий Михайлин

Эпатировать публику голыми жопами - много ума не надо. А поставить Островского так, чтобы тиктокеры сидели, затаив дыхание, а на соседних креслах их бабушки точно так же затаили дыхание, а через ряд - чиновники и бизнесмены затаили дыхание - это и есть настоящий театр.

Эпатировать публику голыми жопами - много ума не надо

И вот теперь в него можно звать Бузову. Потому что это ее аудитория пришла в театр, а не театр пошел к ее аудитории. В случае с Даней Милохиным - Сбер пошел к его аудитории. В случае с Бузовой - ее аудитория пошла во МХАТ. Это не просто принципиальная разница, это, в некотором смысле, революция - не опускаться до уровня, скажем так, некачественной аудитории, а пытаться поднять ее на свой уровень. И это в тысячу раз ответственнее, честнее и правдивее. Пока барыги в лице Альфы или Сбера пытаются перекупить маргинальную аудиторию и на ней заработать, говоря - "эй, ребята, мы такие же бессмысленные, как и вы", русский театр делает то, что делал всегда - вытаскивает небезнадежных из тиктоковского говна. И МХАТ сделал это первым.

Что тут можно сказать? Только - браво!

В том, что имя Бузовой привлечет зрителей, не сомневаются и критики - и многие из них восприняли очевидно конъюнктурное решение Боякова если не с одобрением, то с пониманием.

Алексей Беляков

Бояков – человек не самого большого ума, но безусловно хитрый и практичный. Не говоря уж о том, что вообще превосходный организатор и пока ему не попал в башку донбасский снаряд, был чуть ли не самым ярким театральным менеджером. Вокруг него крутились лучшие молодые режиссеры, актеры, драматурги, музыканты, поэты. Сама Вера Полозкова была неизменно рядом.

Бояков использовал самый примитивный, но точный ход шоу-бизнеса – скандал

Это вообще я про Бузову. Ушлый Эдик использовал самый примитивный, но точный ход шоу-бизнеса – скандал. Неважно, какая она актриса и сколько ей забашляют. Про его МХАТ теперь говорят все.

Кому нахрен интересен философ Дугин, выступающий там с занудными лекциями? Сверхпопулярная Полозкова давно исчезла, не разделив державно-бородатые идеалы переформатированного Эдика.

А вот Бузова – это да. Ей пофигу, где и что, лишь бы движуха. Эдику – шум и либеральная ярость, тоже профит.

Видите, даже я написал об этом. Хотя Бузова мне нынче куда симпатичней Боякова. Девчонка честно работает за бабло и славу, безо всякой [ерунды] про спасение русского мира.

Николай Подосокорский

За роль Беллы Шанталь ей заплатят около полмиллиона рублей. Этого хватит на полбутылки виски на ПМЭФ. Впрочем, бывшая участница и ведущая знаменитого реалити-шоу "Дом-2" наверняка берет больше за один рекламный пост в своем инстаграме (23,3 млн подписчиков). Какие именно "легенды" сыграют другие роли в спектакле "Чудесный грузин" пока не сообщается. Сталина, думаю, мог бы сыграть рэпер Моргенштерн, а Ленина - тик-токер Даня Милохин. Получился бы сверхпопулярный трагифарс с аншлагом и зашкаливающим количеством просмотров на ютьюбе. А что еще современному театру нужно, кроме доходов, славы и того, чтобы зрители остались довольными?

Многие критики считают, что нынешний МХАТ Бузовой не испортишь.

Кристина Потупчик

Дугин, Прилепин и Бузова. Новый МХАТ, я так понимаю, претендует на статус мощного культурного центра для масс. Или на то, чтобы стать порталом в ад, тут надо разбираться.

Чем же ответит на это коллективный Богомолов?

Виктор Шендерович

Станиславский кричит "не верю", но кто его спрашивает?

Бузова на сцене МХАТа имени Дорониной - это именно то, чего не хватало для ощущения абсолютной гармонии и цельности ихнего "русского мира". Прямо вишенка на торте, спасибо.

Некоторым провластным комментаторам не нравится и эксплуатация имени Сталина.

Игорь Мальцев

Имя Сталина — залог активного кликбейта уже давно

В России имя Сталина — залог активного кликбейта уже давно. И чем дальше, тем больше. Так что, если наш фейковый МХАТ решил прокатиться на теме, то и флаг ему в руки. Если раны — неглубокой, если кассы — то большой. Но, видимо, чтобы гарантировать кассу или как минимум хайп, пригласили вечную девушку Бузову с её миллионами подписчиков в "Инстаграме".

Нет, мы, конечно, понимаем, что, исходя из того же Михаила Чехова, когда-нибудь режиссёры поймут: "Всё возможно! Всё совместимо и сочетаемо! Смелость! Свобода!" Режиссёр Сотириади это прекрасно поняла — она сама лауреат премии Михаила Чехова в Лондоне. Она знает, что для решения задачи можно и любую красотку по вызову с опытом побед в караоке-чемпионате пригласить. Но решение принимала не она. И оно чисто рыночное. Причём на уровне рынка "Садовод".

Либеральная общественность тем временем критикует в основном Бузову, отмечает филолог Марина Птушкина:

Что у нас интересно: никогда не знаешь, на чём возбудится общественность.

То, что подхалюз Бояков (говорящая фамилия!) ставит спектакль про молодого Сталина под названием "Чудесный грузин"- уж такой расчудесный, просто душка! - ну вот никого, похоже, не задело.

Чем Бузова отличается от 90% наших артистов?

То, что два брата-акробата: утрепехавшийся на сервильности Бояков и "герой" ДНР Прилепин подвизаются в доронинском МХАТе, тоже никого не шокирует; эта МХАТа и при Татьяне Васильевне Дорониной, при всём уважении, не прогорала лишь потому, что по ДЭЗам среди пенсионеров билеты бесплатно раздавали, ДЭЗ, наверное, платил...

А вот на приглашении артистки многих жанров Ольги Бузовой общественность накалилась добела! Такая-рассякая, голоса нет, пятьсот тысяч получит, бездарность, зачем пригласили...

Ребята, да вы чего? Чем Бузова отличается от 90% наших артистов, всех этих пореченковых-певцовых-машковых, которых вы продолжаете смотреть, работы которых всерьёз обсуждать, рецензировать и похваливать? Я вот давно не замечаю в их игре ну то есть никакого таланта. Был, да сплыл.

Она отличается только тем, что у неё 23 миллиона подписчиков и поэтому она ну оооочень богата. Рекламодатели в очереди стоят!

Враги сожгли родную МХАТу. Враги приличия, достоинства, искусства

Давайте уже успокоимся, прекратим в двадцать пятый раз называть хорошим менеджером и организатором театрального дела подхалима Боякова и покопаемся в себе, подумаем, с чего вдруг этот праведный гнев на Бузову, а не на затеявших эту постановку обрушился?

Люблю афоризм Бахчаняна "Враги сожгли родную МХАТу".

Добавлю: враги приличия, достоинства, искусства. Чудесного грузина они нам будут давать. Вот просто-таки расчудесного.

Не ругать спектакль заочно призывает сотрудница МХАТ, поэтесса Мария Ватутина:

Во-первых, почему я должна относиться к человеку предвзято, пока не увидела ее в конкретно этом деле, по поводу которого театр установил с ней договорные отношения. Если говорить о суммах, они не баснословные, актеры хорошо зарабатывают, а медийные лица зарабатывают очень хорошо.

На фигуре, которую исполняет Бузова, строится одна из комедийных, гротесковых линий

Спектакль о молодом Сталине, ставит режиссер глубоко христианского духа и мощного характера Рената Сотириади, которая при слове Сталин белеет от желания доказать его сатанинскую сущность. Но жанр спектакля – трагифарс. Это такой жанр, понимаете? - Драматическое произведение, в котором сочетаются трагические и комические элементы. Там у нас памятник Ленину в гипсе – живой, Крупская с чемоданами за ним бегает, грузинские хоры чуть что, поставленные бои, лезгинка, любовь… На фигуре Бэллы Шанталь, которую исполняет Бузова, строится одна из комедийных, гротесковых линий. Если бы этот персонаж исполняла Валерия или Пелагея, они бы играли – певицу, а спектаклю нужна местная звезда ресторана, певичка.

Масса театров приглашает в спектакли неактеров, которые с афиши способны разбудить публику: ау, тут вон кто! И дело не в 23 миллионах подписчиков Бузовой в инстраграме. И не в том, чтобы на хайпе, а значит, на упоминаниях в сети, поднять рейтинг. Бузова здесь на своем месте, хотя судить можно будет только по спектаклю. По спектаклю, понимаете! Она в интервью говорит, что с юности была театралкой, мечтала стать артисткой.

Бузова здесь на своем месте, хотя судить можно будет только по спектаклю

И ситуация с новой травлей еще не вышедшего спектакля МХАТ вызывает следующую мысль. Мне кажется, что интеллигентность человека не в том, чтобы скорейшим образом производить деление людей на «партийцев» и «пролов», на «своих» и «уродов», а в том, чтобы уважать всех, пока они лично по отношению к вам или известным вам людям не совершили подлость и это доподлинно известно. То есть, всегда нужно проверять, заслуженно ли вы бросаете скверну в мир и в кого-то конкретно, особенно, когда это театр, коллектив талантливейших артистов, которые научились ради постановки грузинским песням, танцам, полюбили эту страну и народ, или лучше не портить себе карму, а судить по результату. Ведь всегда все дело в нас самих, если мы не можем удержаться от ненужного осуждения…

То, что Ольга Бузова сыграет в театре, многим кажется проблемой, не стоящей обсуждения.

Влад Кумирницын

У людей нет невзгод, но есть одна беда - Бузова будет играть в каком-то [дрянном] театре. Не коронарное шунтирование проводить - и славабогу. А то, можно подумать, артисты прям все умнейшие существа. Певцова же за безмозглость никто не гонит из профессии.

Это пусть у театральных критиков голова болит, им придётся хвалебные отзывы писать. Да и то никто их не читает.

Игорь Эйдман

Френдлента негодует: некто Бузова будет играть кого-то там во МХАТе. У вас (нас) некто Путин в Кремле играет президента. И большинство этой игрой вполне удовлетворено. А вы (мы) из-за какой-то Бузовой паритесь.

В стране, где Путин - президент "все позволено" - и конь в Сенате и Бузова во МХАТе.