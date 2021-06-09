Приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову оставлен без изменений 

Московский городской суд оставил без изменений приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову, которому ранее назначили шесть лет колонии по делу о поджоге офиса "Единой России".

Во время заседания адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина подала ходатайство о рассекречивании данных секретных свидетелей, на показаниях которых строилось обвинение. Суд его не удовлетворил.

Азат Мифтахов был задержан 1 февраля 2019 года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. По словам задержанного, от него требовали признательных показаний под пытками. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия к Мифтахову.

Неделю спустя полицейские отпустили математика, но тут же задержали и арестовали по другому уголовному делу – о "хулиганстве, совершённом по предварительному сговору по мотивам политической ненависти". По версии следствия, в январе 2018 года аспирант МГУ и его единомышленники, придерживающиеся анархических взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никто не находился.

Дело Мифтахова получило широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили сотни студентов и преподавателей российских и зарубежных вузов, учёные, а также более 2500 математиков из 15 стран.

В январе Головинский суд Москвы назначил Мифтахову шесть лет колонии общего режима. Суд посчитал, что его вина полностью доказана благодаря, в частности, показаниям секретных свидетелей. Аспирант МГУ вину не признал.

Ещё двоим подсудимым Елене Горбань и Андрею Ейкину суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы.