Путин: закон о коренных народах Украины "абсолютно неприемлем" 

В среду Владимир Путин дал интервью телеканалу "Россия 24". Среди прочего он сделал ряд заявлений, которые касаются отношений с Украиной.

Так, Путин заявил, что предложенная Владимиром Зеленским встреча должна быть посвящена не проблемам международной безопасности, а проблемам отношений между Россией и Украиной. "В наших двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - сказал Путин.

Кроме того, президент России назвал "умными людьми" украинцев, выступающих против вступления Украины в НАТО, которых, по его утверждению, "как минимум пятьдесят процентов" от жителей страны. Путин заявил, что они "не желают оказаться на линии огня", "быть разменной монетой" и "пушечным мясом". При этом он отметил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет, а заявления США о том, что президент Байден не говорил с Зеленским о предоставлении Киеву плана по вступлению в НАТО могут быть связаны с предстоящим саммитом лидеров России и Америки.

Отдельно Путин сказал, что в случае вступления Украины в НАТО "подлётное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России и Москвы уменьшится до 7-10 минут", назвав это "красной линией" для российских властей.

Также президент России назвал "абсолютно неприемлемым" и "не соответствующим международному праву" украинский законопроект о коренных народах, сравнив его с "теорией и практикой нацистской Германии", которая, как сказал Путин, делила людей на "первосортные и второсортные категории".

Он добавил, что согласно переписи населения в СССР "некоренными" народами Украины можно считать миллионы людей, которые сами считали себя русскими и проживали на этой территории. При этом Путин назвал президента Украины Зеленского "евреем по национальности" и человеком "со смешанной кровью", задавшись вопросом, как будут определять его и ему подобных людей, "настоящие" ли они украинцы.