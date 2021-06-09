Доля россиян, которые думают об отъезде, достигла максимума с 2013 года

22% россиян хотят жить не в России, это самый высокий показатель с 2013 года, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на социологический опрос, проведённый "Левада-центром".
Из тех, кто хотел бы жить за границей, почти половина - молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет, ещё 33% - люди в возрасте от 25 до 39 лет.
Наименьшее количество желающих уехать среди респондентов в возрасте от 55 лет и старше. Этот показатель - 7% - стабилен в течение многих лет, отмечают социологи.
Директор "Левада-центра" Денис Волков связывает результаты опроса с тем, что внутренние проблемы страны становятся всё более заметны населению. Кроме того, всё больше россиян начинают лучше относиться к Западу.
- В 2016 году негосударственный аналитический центр Юрия Левады, или "Левада-центр", который регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования в области политики, был признан российскими властями "иностранным агентом". В организации с этим не согласны. Неоднократно отмечалось, что результаты опросов "Левада-центра" сильно разнятся с итогами опросов государственных социологических служб.
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