Доля россиян, которые думают об отъезде, достигла максимума с 2013 года

22% россиян хотят жить не в России, это самый высокий показатель с 2013 года, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на социологический опрос, проведённый "Левада-центром".

Из тех, кто хотел бы жить за границей, почти половина - молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет, ещё 33% - люди в возрасте от 25 до 39 лет.

Наименьшее количество желающих уехать среди респондентов в возрасте от 55 лет и старше. Этот показатель - 7% - стабилен в течение многих лет, отмечают социологи.

Директор "Левада-центра" Денис Волков связывает результаты опроса с тем, что внутренние проблемы страны становятся всё более заметны населению. Кроме того, всё больше россиян начинают лучше относиться к Западу.