УЕФА на 10 лет отстранил от судейства российского арбитра Лапочкина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам внутреннего расследования в отношении российского арбитра Сергея Лапочкина принял решение отстранить его от судейства на 10 лет - как на международном, так и на национальном уровнях.

Лапочкин заявил, что намерен обжаловать это решение. По его словам, умышленно регламент футбольного союза он не нарушал.

Судью обвиняли в нарушении статей дисциплинарного регламента УЕФА, предусматривающих наказание за коррупцию, мошенничество и получение незаконной выгоды от влияния на матчи.

В 2018 году российский арбитр работал на матче Лиги Европы между французским клубом "Бордо" и латвийским "Вентспилсом". Одна из сторон предприняла попытку обратиться к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый ей результат. Судья отказался, но не сообщил об этом в УЕФА, что является нарушением дисциплинарного регламента организации.

В свою очередь, "Вентспилсу" УЕФА запретил участвовать в еврокубках сроком на семь лет, председатель правления латвийского клуба Адлан Шишханов отстранён от какой-либо футбольной деятельности пожизненно, а спортивный директор Николай Дьякинс - на четыре года.