НКО ждут снижения пожертвований из-за нового закона

НКО ожидают снижения объемов пожертвований после принятия поправок в антиотмывочный закон. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей некоммерческих организаций.

9 июня Госдума приняла во втором чтении законопроект с поправками в антиотмывочный закон (115-ФЗ), которые разрешают Росфинмониторингу отслеживать денежные переводы гражданам и компаниям из-за рубежа и, кроме того, ужесточают контроль за деятельностью некоммерческих организаций. Государство будет контролировать все поступления на счета НКО, а также отслеживать, на что именно эти деньги были потрачены. Усиленный контроль не коснется аффилированных с государством НКО, объединений дачников и товариществ собственников жилья.

Новый механизм контроля будет восприниматься как репрессивный, заявила РБК директор Центра по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" (признан иноагентом) Анна Ривина. "Мы, конечно же, хотим заботиться о персональных данных, которые доверяют нам жертвователи, и не предоставлять их госорганам, потому что не хотим доставлять людям дискомфорт", — сказала она.

По ее словам, многие уже опасаются переводить деньги организациям — иностранным агентам на фоне процесса о признании ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией) экстремистской организацией. "После того, как нас признали иностранными агентами, были люди, которые выполнили тот или иной объем работ и отказались от оплаты, потому что они боялись, что получат зарплату от иностранного агента. Есть люди, которые хотели бы нам что-то перечислить, но боятся, что станет известно, что они перечислили деньги иностранному агенту", — отметила Анна Ривина.

Потенциальное раскрытие данных — дополнительный и значимый риск для жертвователей, отметили в пресс-службе "Российской ЛГБТ-сети" (оператор сети "Сфера" признана Минюстом иноагентом), но выразили надежду, что при любом стечении обстоятельств будут продолжать находиться те, кто готов поддерживать НКО финансово.

Привлечь денежные средства для развития со вступлением в силу закона станет сложнее, сказали в пресс-службе профсоюза "Альянс врачей" (признан иноагентом). "Безусловно, это отразится на количестве людей, переводящих деньги в НКО: их станет на порядок меньше", — прогнозируют там.

Законодательство, принимаемое в последнее время в области НКО, мешает работе правозащитных и благотворительных организаций, считает директор и основатель "Руси сидящей" (признан иноагентом) Ольга Романова. В ситуации, когда россияне станут опасаться переводить деньги правозащитным НКО-иноагентам, одним из выходов может быть волонтерство, полагает она.

Сейчас банки обязаны контролировать только те операции НКО, которые превышают 100 тысяч рублей, напоминает старший юрист "Команды 29" Максим Оленичев. По его мнению, принятие закона приведет к тому, что государство получит доступ к информации о жертвователях без дополнительных запросов и сможет создать реестры лиц, поддерживающих то или иное НКО. Это сможет облегчить процесс доказывания причастности к нежелательной организации в суде.

Управляющий партнер юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин предположил, что после принятия закона в первое время возрастет нагрузка на банки: они должны будут предоставлять Росфинмониторингу больший объем информации.

Госдума 9 июня приняла также законопроект о противодействии нежелательным организациям. Он вводит для российских физических и юридических лиц запрет на участие в деятельности таких организаций не только на территории России, но и за ее пределами (таким участием считается в том числе финансирование в виде пожертвований), а также расширяет перечень признаков, по которым организацию можно признать нежелательной.