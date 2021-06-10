Россияне смогут наблюдать сегодня кольцеобразное солнечное затмение

В четверг, 10 июня, жители большей части Северного полушария смогут наблюдать редкое астрономическое явление – кольцеобразное солнечное затмение. Луна загородит солнце, оставив лишь тонкую полоску кромки солнечного диска.

Лучше всего это будет видно в Арктике. На середине узкого пролива Нарес, отделяющего Канадский архипелаг от Гренландии, затмение продолжится в течение четырёх минут.

На территории России максимальная видимость будет в Якутии и на Чукотке с 14:22 до 14:29 по московскому времени, – сообщил Роскосмос со ссылкой на Московский планетарий. Наблюдать частные фазы затмения (от 0,01 до 0,91 диаметра солнечного диска) можно будет в Комсомольске-на-Амуре и в городе Певек на Чукотке.

Из Москвы максимальная фаза будет видна в 14:26. "В этот момент Луна закроет Солнце на 16%, это 0,26 его диаметра", — говорится в сообщении Московского планетария. Это первое кольцеобразное солнечное затмение, которое можно наблюдать с территории России за последние 50 лет.

Свидетелями этого явления также могут стать жители восточной части США и северной Аляски, большей части Канады, Гренландии, части Европы и Азии.

"Обычно наша звезда настолько ослепительно яркая, что мы не обращаем на нее особого внимания. Но во время затмения той или иной формы мы можем - если мы будем осторожны - наблюдать, как Луна скользит перед Солнцем. Это напоминает нам об удивительной Солнечной системе, в которой мы живем", - сказала профессор Люси Грин из Лаборатории космических исследований UCL Mullard в интервью BBC News.

Для тех, кто не сможет наблюдать кольцевое солнечное затмение вживую, Московский планетарий будет вести онлайн-трансляции на своем YouTube-канале.

За 50 лет в России можно было видеть семь полных солнечных затмений. Последнее кольцеобразное затмение было 20 мая 1966 года.

Смотреть на солнце глазом или в телескоп без специальных солнечных светофильтров опасно.