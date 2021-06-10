В России выявили наибольшее число случаев заражения COVID-19 с февраля

В России снова растет заболеваемость коронавирусом. По всей стране за минувшие сутки выявлены 11 699 случаев COVID-19. Это максимум с 24 февраля, следует из сообщения оперативного штаба. В Москве число заболевших составило 5245, достигнув максимальных значений с середины января.

Темп прироста пациентов с COVID-19 с 10 июня увеличился с 0,2% до 0,23%, в Москве он почти вдвое выше — 0,43%. Умерли в России за сутки 383 человека, выписались — 10 096. Умерли в столице за сутки 63 человека, что тоже стало самым высоким показателем с зимы.

В Санкт-Петербурге выявили 859 новых случаев коронавируса, в Подмосковье — 801, в Нижегородской области — 172, в Ростовской — 156, в Воронежской — 149, в Крыму, Иркутской и Свердловской областях — по 112.

Меньше всего инфицированных на Чукотке — один, в Ненецком автономном округе их трое, а в Еврейской автономной и Магаданской областях — по шесть.

Всего за время пандемии в России коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, из них свыше 125 тысяч умерли. Во всем мире число инфицированных перевалило за 174 млн, более 3,7 млн пациентов скончались.

В Москве усилен контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте, клубах, кафе и торговых центрах. Это связано с осложнением эпидемиологической ситуации в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе наблюдается "новый всплеск заболевания".

Суды в Москве почти в 40% случаев встают на сторону жителей города, которые обжалуют штрафы за нарушение "масочно-перчаточного режима" в общественном транспорте, писали "Открытые медиа". За год было зарегистрировано 6244 жалобы на административные штрафы за отсутствие маски или перчаток. В 2411 случаях суды отменяли штраф или снижали его сумму.

С мая 2020 года, когда в Москве ввели обязательное ношение масок и перчаток для пассажиров общественного транспорта, власти оштрафовали почти 410 тысяч жителей столицы. Общая сумма штрафов может составлять более двух миллиардов рублей.

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в Москве снизились до приблизительно шести тысяч человек в день – это в разы меньше, чем зимой. Чтобы привить 60 процентов населения к осени, как планируют власти, требуется увеличить число ежедневных прививок на порядок.

В Госдуме предложили указать добровольность вакцинации от COVID при внесении ее в национальный календарь прививок, пишет "Медвестник".