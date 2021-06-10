Богатейшие россияне владеют почти половиной финансовых активов страны

Богатейшие россияне владеют сорока процентами всех финансовых активов страны, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Boston Consulting Group.

Эксперты компании оценили стоимость активов 500 "сверхбогатых" россиян, которые составляют менее 0,0001% от взрослого населения страны, в 640 миллиардов долларов, и назвали Россию одним из мировых лидеров по концентрации состояний в руках мультимиллионеров. РБК подчёркивает, что по неравномерности распределения богатства Россия оставляет позади практически все развитые государства, за исключением США.

Отмечается также, что российские миллиардеры значительно приумножили своё состояние за время пандемии коронавируса: с марта 2020 года по март 2021-го их совокупное состояние выросло на 207 миллиардов долларов, или почти на треть.

По подсчётам Boston Consulting Group, в России сейчас 57 тысяч долларовых миллионеров. Согласно прогнозам компании, через пять лет их число превысит 75 тысяч.