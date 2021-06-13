"Дождь" исключили из путинского пула из-за освещения акций за Навального

Телеканал "Дождь" исключён из журналистского пула президента России Владимира Путина, сообщил главный редактор Тихон Дзядко.

Несколько источников на телеканале назвали причиной исключения то, что "Дождь" освещал возвращение оппозиционера Алексея Навального из Германии в Россию и митинги в его поддержку. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что "Дождь" поддерживал "незаконные действия".

Отмечается, что журналисты "Дождя" не допущены к освещению встречи Путина и президента США Джо Байдена, которая намечена на 16 июня в Женеве, и что это будет первое официальное мероприятие на высоком уровне, в котором участвует президент России, но на котором не будут работать сотрудники телеканала.