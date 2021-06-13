Новак Джокович выиграл "Ролан Гаррос", победив Стефаноса Циципаса

Новак Джокович выиграл финал теннисного турнира "Ролан Гаррос", победив греческого спортсмена Стефаноса Циципаса: 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Финальный матч длился 4 часа 12 минут.

Джокович уже становился победителем французского чемпионата в 2016 году, обыграв в финале Энди Маррея. Победа на "Ролан Гаррос" в этом году сделала его 19-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" и первым теннисистом в Открытой эре, дважды собравшим все титулы турниров Большого шлема. Как отмечает Международное французское радио, за всю историю тенниса это удавалось лишь Рою Эмерсону и Роду Лэйверу.

Стефаносу Циципасу 22 года. Будучи 5-ой ракеткой мира, он впервые вышел в финал турнира "Большого шлема". Греческий теннисист успешно сыграл на грунтовых кортах, выиграл мастерс в Монте-Карло. Циципас — самый молодой финалист "Ролан Гаррос" с 2008 года, когда свою первую победу здесь одержал Рафаэль Надаль.