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При взрыве на АЗС в Новосибирске пострадали 26 человек. ВИДЕО  

Пожар на автозаправке в Новосибирске 

26 человек пострадали в результате мощного взрыва и последовавшего за ним пожара, которые произошли в понедельник днём на автозаправочной станции в Новосибирске.

По данным "Интерфакса", несколько резервуаров с газом взорвались из-за выброса вещества во время разгрузки газовоза. Огонь распространился на площади около 1200 квадратных метров. В результате пожара сгорели несколько стоявших на АЗС машин и один грузовик.

Первоначально сообщалось, что восемь пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Ближе к вечеру медики уточнили, что в тяжёлом состоянии только один человек, и ещё один - в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших - двое пожарных.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

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