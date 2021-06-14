Чеченское ТВ показало кадры с похищенной Халимат Тарамовой

Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" опубликовала сюжет с участием Халимат Тарамовой, которую насильно вернули в республику после того, как она сбежала из семьи в Дагестан, сообщив о побоях и угрозах в свой адрес.

В сюжете представители чеченских властей обвиняют в произошедшем либеральные СМИ и правозащитников, а также некую организацию, которая якобы похитила Тарамову. Сама Халимат, которая появляется в кадре на несколько секунд, говорит, что не помнит, как попала в шелтер в Махачкале, что сейчас у неё "всё хорошо", она находится "в кругу семьи", никакого давления на неё нет и её права не нарушаются. Также она говорит, что возмущена тем, что СМИ пишут о ней.

В свою очередь отец Тарамовой утверждает, что его дочь вывезли в Махачкалу "без объяснения" и " предупреждения", "неизвестно под какие цели и для чего". Тарамов также утверждает, что он неоднократно водил Халимат к разным психологам и что в момент, когда она ушла из дома, она "находилась на лечении". При этом замглавы республиканского психоневрологического диспансера Адам Джамурзаев рассказывает, что Тарамова посещала у них психиатров, а сотрудник центра исламской медицины в Грозном добавляет, что из-за "проблем с психикой" она проходила лечение, в частности, "Кораном и сунной".