В Женеве перед саммитом США-РФ появилось граффити с Навальным

В Женеве, где 16 июня пройдёт встреча президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина , появилось граффити с российским политиком Алексеем Навальным и надписью "Герой нашего времени" на французском языке.

Граффити повторяет рисунок, который был сделан в апреле на трансформаторной будке в Пушкаревском саду в Санкт-Петербурге. На нём Навальный держал пальцы в форме сердечка, и была подпись "Герой нового времени". Через пять часов граффити закрасили работники коммунальных служб. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статье о вандализме. Однако позже прокуратура отменила это постановление.

Сегодня, накануне саммита в Женеве представители русскоязычной диаспоры в Швейцарии планируют провести митинг c требованием освобождения Навального, а также против "политических репрессий, нарушений прав человека и антидемократического правления в России".

Вчера отвечая на вопрос журналиста американского телеканала NBC News о возможной причастности Кремля к отравлению оппозиционера Алексея Навального, президент России Владимир Путин заявил, что у российских властей "нет такого обычая – кого-либо убивать". Путин вновь не назвал Алексея Навального по имени и не дал положительного ответа на вопрос о том, выйдет ли оппозиционер на свободу живым. При этом в стенограмме на сайте Кремля отсутствует фраза "мне все равно", которую президент России сказал, отвечая на вопрос об Алексее Навальном.

Алексей Навальный отбывает наказание в колонии №2 в Покрове Владимирской области. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше", которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Согласно решению суда, политик должен провести в колонии в общей сложности два года и восемь месяцев.