Имя Тихановской удалено из российского списка разыскиваемых

Агентство "РИА Новости" сообщило, что МВД вычеркнуло белорусского оппозиционного политика Светлану Тихановскую из списка разыскиваемых лиц. Это было сделано по инициативе белорусской стороны, отмечает агентство Reuters. Новость появилась 15 июня, за день до начала российско-американской президентской встречи в Женеве.

Светлана Тихановская была основным соперником авторитарного правителя Беларуси Александра Лукашенко на президентских выборах в августе 2020 года. Она покинула Беларусь вскоре после завершения голосования, опасаясь за безопасность своей семьи. В настоящее время она с детьми живёт в Литве, где продолжила бороться против признания результатов августовских президентских выборов.

Белорусские власти внесли Тихановскую в список "наиболее разыскиваемых лиц" после того, как она призвала своих сторонников к проведению массовых акций протеста.

Европейский союз и США отказались признавать результаты выборов и не считают Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.



Россия, ключевой союзник Беларуси, вписала Тихановскую в свой список разыскиваемых лиц – в знак солидарности с режимом Лукашенко.