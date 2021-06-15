Беларусь, КНР и Казахстан - лидеры в списке дружественных для россиян стран

Тремя самыми дружественными, по мнению россиян, странами являются на данный момент Беларусь, Китай и Казахстан, следует из результатов опроса, проведённого социологами "Левада-центра".

При этом Беларусь лидирует в списке с большим отрывом: дружественной для России страной её назвали 58% респондентов. В первую десятку вошли также Армения, Индия, Азербайджан, Кыргызстан, Сирия, Германия и Куба.

В свою очередь самым недружественным по отношению к России государством россияне считают США - так ответили 66% опрошенных. На втором месте – Украина (40% ответов), на третьем – Великобритания (28%). В первую десятку по недружественности вошли все прибалтийские страны, Польша, Германия, Грузия и Чехия.

Социологи отмечают, что отношение россиян к США резко ухудшилось за несколько последних месяцев: если в марте Америку считали "плохой" страной 42% граждан России, то в мае - уже 54%. Также усилилось, достигнув максимальных показателей с весны 2019 года, негативное отношение россиян к странам Европейского союза.

Наконец, согласно опросу "Левада-центра", 83% респондентов уверены в том, что у России есть враги.

В 2016 году негосударственный аналитический центр Юрия Левады, или "Левада-центр", который регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования в области политики, был признан российскими властями "иностранным агентом". В организации с этим не согласны. Неоднократно отмечалось, что результаты опросов "Левада-центра" сильно разнятся с итогами опросов государственных социологических служб.