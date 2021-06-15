Главврач Коммунарки: число пациентов на ИВЛ - максимальное за всё время

Денис Проценко, руководитель одного из крупнейших российских госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией, клинической больницы №40 в столичном посёлке Коммунарка, сообщил во вторник, что в его учреждении к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключено 407 человек - и это больше, чем когда-либо ранее.

По словам Проценко, это напрямую связано с тем, что вирус мутирует и новые пациенты болеют тяжелее. Особенностью новой мутации коронавируса, как заявил медик, являются заметное укорачивание инкубационного периода, а также слабая реакция на терапию, которая раньше помогала пациентам.

При этом Проценко заявил, что единственным выходом из ситуации всё равно является обязательная вакцинация населения.

Во вторник в России выявили 14 тысяч 185 новых случаев заражения коронавирусом. Во многих регионах отмечен взрывной рост заболеваемости, власти вводят антиковидные ограничения - в частности, запрещают массовые мероприятия и сокращают время работы заведений общепита.