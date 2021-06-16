Госдума приравняла к экстремистским материалам изображения нацистов 

Российская Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о причислении к экстремистским материалам изображений и выступлений "руководителей организаций и движений, признанных Международным военным трибуналом преступными".

Речь идёт о Нюрнбергском трибунале, который был проведён после Второй мировой войны и на которой был осуждён ряд руководителей нацистской Германии. Преступными были признаны, в частности, руководство нацистской партии, СС, частично также гестапо и СД.

Документ причисляет к экстремистским материалам также выступления и изображения "глав других организаций, которые сотрудничали с такими осужденными группами", при этом какого-либо перечня таких организаций в документе нет.

Согласно документу, публичная демонстрация таких изображений будет разрешена только при отсутствии признаков пропаганды или оправдания нацизма, а также при "формировании негативного отношения" к соответствующей идеологии.

Лицам, признанным нарушителями закона, будут грозить крупные штрафы и административный арест сроком до 15 суток.

Также в среду Госдума приняла в окончательном чтении закон, вводящий административную ответственность для СМИ за упоминание в материалах названий террористических организаций без указания на то, что их деятельность запрещена на территории России. Нарушителям будут грозить штрафы до 50 тысяч рублей.