Литва и Эстония обвинили военную авиацию РФ в нарушении своих границ 

Литва и Эстония обвинили Россию в нарушении своих воздушных пространств военными самолётами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на государственные ведомства двух прибалтийских стран.

В среду в литовский МИД был вызван представитель посольства России, которому был заявлен официальный протест. В документе сказано, что накануне два самолета ВВС России пересекли воздушное пространство Литвы над Балтийским морем, углубившись на территорию страны на один километр. Литовские власти потребовали от России официального объяснения инцидента и принятия мер, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас связал действия России с проходящими на Балтике международными учениями BALTOPS, которые организованы США. В них задействовано около 4 тысяч военных, 60 самолётов и 40 кораблей из 18 стран.

В свою очередь в главным штабе Сил обороны Эстонии заявили, что во вторник два российских военных истребителя Су-35 без разрешения вошли в воздушное пространство страны в районе острова Хийумаа. МИД Эстонии также вызвал временного поверенного в делах РФ и передал ему ноту протеста. Российские военные утверждают, что истребители не нарушали воздушного пространства и что полет проходил по установленному маршруту.

В ещё одной прибалтийской стране, Латвии, в среду был задержан гражданин России. Его имя не раскрывается, однако местные СМИ сообщают, что задержание связано с уголовным делом, возбужденным ранее против депутата сейма Латвии Яниса Адамсонса. Его подозревают в шпионаже в пользу России.



