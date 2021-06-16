Четверых обвиняемых по "санитарному делу" оставили под арестом 

Басманный суд Москвы продлил до 30 июля срок домашнего ареста пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш. Кроме того, на месяц продлены домашние аресты бывшему координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, муниципальному депутату Дмитрию Барановскому и участнице Pussy Riot Марии Алёхиной.

В свою очередь родному брату Навального Олегу, муниципальным депутатам Константину Янкаускасу и Люсе Штейн, а также Любови Соболь суд смягчил меры пресечения, заменив домашние аресты на запрет определённых действий.

Все вышеперечисленные оппозиционеры являются обвиняемыми по так называемому "санитарному делу".