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Четверых обвиняемых по "санитарному делу" оставили под арестом 

Обвиняемые по "санитарному делу" в суде, март 2021 года 

Басманный суд Москвы продлил до 30 июля срок домашнего ареста пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш. Кроме того, на месяц продлены домашние аресты бывшему координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, муниципальному депутату Дмитрию Барановскому и участнице Pussy Riot Марии Алёхиной.

В свою очередь родному брату Навального Олегу, муниципальным депутатам Константину Янкаускасу и Люсе Штейн, а также Любови Соболь суд смягчил меры пресечения, заменив домашние аресты на запрет определённых действий.

Все вышеперечисленные оппозиционеры являются обвиняемыми по так называемому "санитарному делу".

  • "Санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
  • Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей", утверждают следователи.
  • Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись. Сами обвиняемые по "санитарному делу" категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.

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